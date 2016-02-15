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بالصور.. حملات نظافة بمدارس كفر الشيخ تحت شعار "أنشودة النظافة فى حب مصر"

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بالصور.. حملات نظافة بمدارس كفر الشيخ تحت شعار "أنشودة النظافة فى حب مصر" بالصور.. حملات نظافة بمدارس كفر الشيخ تحت شعار "أنشودة النظافة فى حب مصر"
شهدت عدد من مدارس إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، اليوم الاثنين، حملة نظافة بعنوان "أنشودة النظافة فى حب " خلال مبادرة "حلوة يا بلدى" التى أطلقتها الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

قال مصطفى مرعى مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، إن عددا من مدارس إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، نظمت حملة نظافة تنفيذا لمبادرة حلوة يا بلدى (أنشودة النظافة) التى أطلقتها الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأضاف مرعى، من بين المدارس التى شهدت فعاليات المبادرة مجمع هدى شعراوى، ومدرسة محلة القصب، ومدرسة صندلا الثانوية، والسادات الإعدادية، ومدرسة طاهر، ومدرسة سعد زغلول، وعقدت بالمدارس ورش عمل للطالبات والطلاب.

وقال إن جماعة الخدمة العامة بالمدرسة نفذت معسكر نظافة داخل وخارج المدرسة بمشاركة جماعات الأنشطة المختلفة ومشاركة 45 طالباً فى كل مدرسة، ولم تعطل الدراسة وعقدت الفترات الدراسية فى مواعيدها الرسمية.

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حملة-نظافة-بمدارس-كفر-الشيخ-بعنوان-أنشودة-النظافة-فى-حب-مصر-(2)

حملة-نظافة-بمدارس-كفر-الشيخ-بعنوان-أنشودة-النظافة-فى-حب-مصر-(3)

حملة-نظافة-بمدارس-كفر-الشيخ-بعنوان-أنشودة-النظافة-فى-حب-مصر-(4)

حملة-نظافة-بمدارس-كفر-الشيخ-بعنوان-أنشودة-النظافة-فى-حب-مصر-(7)

حملة-نظافة-بمدارس-كفر-الشيخ-بعنوان-أنشودة-النظافة-فى-حب-مصر-(8)

حملة-نظافة-بمدارس-كفر-الشيخ-بعنوان-أنشودة-النظافة-فى-حب-مصر-(9)
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