أخبار فلسطين اليوم.. استئناف فتح معبر رفح البرى لليوم الثالث على التوالى

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن الأخبار استأنف معبر رفح فتح أبوابه لليوم الثالث على التوالى أمام حركة المسافرين بين مصر وقطاع غزة.

وقال مصدر مسئول فى المعبر من الجانب المصرى، إنه يجرى إنهاء إجراءات مرور المسافرين بعد وصولهم من الجانبين.

وأشار المصدر إلى أن المعبر شهد أمس فى اليوم الثانى لتشغيله مرور477 مسافرا من الجانب المصرى لقطاع غزة ووصول 750 مسافرا من غزة إلى الجانب المصرى، بينهم حالات مرضية للعلاج فى المستشفيات المصرية، كما سمح بدخول 21 شاحنة تقل 1880 طنا من الأسمنت إلى قطاع غزة، وشهد اليوم الأول مرور 1323 فردا من العالقين والحالات الإنسانية بين مصر وقطاع غزة، وإدخال 24 شاحنة تقل 2265 طنا من الأسمنت.

وأوضح المصدر أن المسافرين المسموح بعبورهم وفق تنسيقات مسبقة بين الجانبين المصرى والفلسطينى هم من العالقين الفلسطينيين والحالات الإنسانية من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملى الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين فى الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقى الدول العربية والأجنبية.

ومن أخبار فلسطين اليوم، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح الاثنين، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين والصيادين الفلسطينيين فى قطاع غزة بفلسطين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودى شرق مدينة خان يونس جنوبى قطاع غزة فتحت نيران أسلحتها الثقيلة تجاه المزارعين وصيادى الطيور، ولم يبلغ عن وقوع إصابات فى صفوف المواطنين الفلسطينيين، وأشارت إلى أن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين وهى على بعد 4 أميال بحرية قبالة سواحل منطقة السودانية شمال غربى مدينة غزة وأجبرتهم على المغادرة إلى شاطئ البحر.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهى 6 أميال بحرية، كما تستهدف الأراضى الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع.