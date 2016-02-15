أخبار السعودية اليوم.. مقتل جندى سعودى بعد استهداف منطقة حدودية مع اليمن

ركزت أخبار السعودية اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار السعودية اليوم، ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين أن جنديا سعوديا قتل نتيجة تعرض منطقة حدودية لقصف من داخل الأراضى اليمنية.

ويخوض تحالف عسكرى تقوده السعودية قتالا فى اليمن منذ أواخر مارس الماضى للحيلولة دون سيطرة المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران على كامل البلاد بعد أن استولوا على العاصمة صنعاء وتقدموا جنوبا صوب مدينة عدن الساحلية.

ونقلت الوكالة السعودية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله "تعرضت إحدى النقاط الحدودية المتقدمة بقطاع الحرث بمنطقة جازان لمقذوفات عسكرية من داخل الأراضى اليمنية مما نتج عنه استشهاد الجندى بحرس الحدود عائض حامد محمد الزبيدى،

ولم تذكر الوكالة الرسمية مزيدا من التفاصيل، وسقط عدد من جنود دول الخليج التى تشارك فى التحالف خلال الحرب. وقتل أكثر من 60 من القوات السعودية والإماراتية فى سبتمبر 2015 عندما ضرب صاروخ قاعدة جوية قرب مأرب فى شمال شرق اليمن. وفى أول فبراير الجارى قالت السعودية إن قذائف مورتر وصواريخ أطلقت من اليمن على بلدات وقرى بالمملكة قتلت 375 مدنيا بينهم 63 طفلا منذ بدء الحملة العسكرية.

ومن أخبار السعودية اليوم ، ذكرت صحيفة (الجزيرة) السعودية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 631 متهما بالإرهاب خلال 120 يوما الماضية بعدة مواقع بمناطق المملكة شهدت بعضها مواجهات مسلحة والبعض الآخر تم القبض على مطلوبين فى قضايا إرهابية خلال ضربات استباقية، فيما ضبط بحوزة بعضهم أسلحة ومتفجرات ووثائق تؤكد مدى تورطهم فى تفجير مواقع من أبرزها تفجير مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير والمساجد بالمنطقة الشرقية.

وكشفت مصادر أمنية، بحسب الصحيفة، أن الـ631 الذين تم القبض عليهم من 27 جنسية من أبرزها الجنسية السعودية، حيث قدر عدد المقبوض عليهم بـ481 متهما سعوديا، والجنسيات الأخرى من دول منها (سوريا، واليمن، وأمريكا، وكازاخستان، وفلسطين، والسودان، وبنجلاديش، وأثيوبيا، والصومال، والهند، وباكستان، والأردن، والبحرين، والفلبين، والجزائر، والإمارات، وإندونيسيا، والعراق، وجنوب أفريقيا، وبلجيكيا، وأفغانستان).