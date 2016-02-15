محافظ الشرقية يصدر قرارا بفتح باب ترخيص "التوك توك"

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، القرار رقم 1476 لسنة 2016 بفتح باب الترخيص لمركبات "التوك توك"، بكافة أقسام المرور بدائرة المحافظة كل فى نطاق اختصاصه، عدا نطاق مركز ومدينة الزقازيق، اعتباراً من 1/1/2016.

وكان محافظ الشرقية مع التقى عددا من أعضاء مجلس النواب، فى مكتبه اليوم، الاثنين، وناقش أزمة التوك توك وعدد من المشكلات الأخرى.

يشار إلى أن القرار شمل أن تقوم إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص "التوك توك" مع الالتزام بألوان مختلفة للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، على أن يتم تحصيل الرسوم المقررة اعتباراً من 1/1/2016 وليس من تاريخ الشراء.



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