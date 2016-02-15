ارتفاع شهداء الانتفاضة لـ 180 شهيدا وعباس يجدد دعوته لإنهاء الاحتلال

>دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مجددا، إلى عقد مؤتمر دولى للسلام وتشكيل آلية جماعية دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وفق جدول زمنى محدد.

وأعرب الرئيس الفلسطينى - خلال مؤتمر صحفى مشترك بطوكيو مع رئيس وزراء اليابان شنزو آبى اليوم الإثنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - عن تأييده للجهود الفرنسية فى هذا المجال وتشكيل مجموعة دعم دولية تشمل الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن الدولى وعددا من الدول العربية والأوربية واليابان وقوى دولية وإقليمية أخرى، مشيرا إلى إجراء مشاورات واسعة بهذا الصدد مع العديد من القوى العربية والإقليمية والدولية.

وتعهد عباس باستمرار فلسطين فى سعيها للانضمام إلى كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، قائلا "لن نقبل بحلول انتقالية أو جزئية وسنواصل انضمامنا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية لصون حقوق شعبنا وترسيخ أسس دولتنا الديمقراطية القادمة".

وثمن جهود اليابان ودعمها المتواصل لفلسطين، وكذلك دور المبعوث اليابانى للشرق الأوسط، مرحبا بدور يابانى أكبر فى إيجاد حل سياسى ينهى الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية وضمن سقف زمنى محدد.

من جانبه قال التجمع الوطنى لأسر شهداء فلسطين إن عدد شهداء "الهبة الشعبية" التى مضى على اندلاعها 134 يوما بلغ 180 شهيدا من بينهم 49 طفلا.

>وأضاف التجمع -فى بيان له اليوم الأثنين - أن عدد الشهداء من الأطفال منذ بداية الهبة ارتفع إلى 49 طفلا، فيما بلغ عدد الشهيدات 17 شهيدة، موضحا أن عدد الشهداء منذ بداية الشهر الجارى وصل إلى 13 شهيدا من بينهم 6 أطفال وشهيدة واحدة.

وأشار التجمع إلى ارتفاع واضح بعدد الشهداء الأطفال خلال الشهر الجارى ، حيث بلغت نسبتهم 46% تقريبا من مجمل شهداء هذا الشهر مقابل ما يقارب 25% فى الفترة التى سبقت هذا الشهر مما يؤكد ارتفاع نسبة استهداف الاحتلال لفئة الأطفال خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.

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