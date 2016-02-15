حركة الشباب تتبنى حادث اغتيال وزير الدفاع الصومالى الأسبق

>تبنت حركة الشباب الصومالية المتشددة، تفجير سيارة وزير الدفاع الأسبق محى الدين محمد فى العاصمة مقديشيو، والذى أسفر عن مصرعه وإصابة شخص آخر.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن الانفجار وقع عن طريق عبوة ناسفة تم زرعها بالسيارة، ووقع الحادث بالقرب من مجمع السفارة التركية شديد التحصين بالعاصمة.

وفى السياق، قال مفوض الشرطة فى حى (هودان) بمقديشيو حسين الشيخ محمد - فى تصريحات لإذاعة (شابيلي) الصومالية - "نحقق حاليا فى الحادث وتقوم قوات الشرطة بملاحقة الجناة لتقديمهم للعدالة".

>يذكر أن محى الدين محمد عمل وزيرا للدفاع فى الحكومة الانتقالية التى كان يتزعمها الرئيس الأسبق عبدالله يوسف أحمد.

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