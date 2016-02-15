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تأجيل محاكمة متهمي «شارع السودان» لـ 17 مارس

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تأجيل محاكمة متهمي «شارع السودان» لـ 17 مارس تأجيل محاكمة متهمي «شارع السودان» لـ 17 مارس

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار ناجي شحاتة، اليوم الاثنين، محاكمة 21 متهما في القضية المعروفة بـ” أحداث شارع السودان”، لجلسة 17 مارس المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بأمر الإحالة، وعددهم21 متهماً من بينهم 13 محبوسا، بأنهم قاموا بالإنضما م لجماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون والتي تهدف لقلب نظام الحكم ، والإضرار بالوحدة الوطنية كما إتهمتهم بحيازة أسلحة وذخائر و تعطيل حركة المرور واستعمال القوة و العنف ضد موظفين عموميين ، وكذلك الإشتراك في تجمهر غرضه إرتكاب جرائم القتل و التخريب.

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