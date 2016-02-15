الأمن يطوق منزل مرتضى منصور ونادى الزمالك بعد حبس 15 من "وايت نايتس" سنة

شددت مديرية أمن الجيزة، من تواجدها بمحيط نادى الزمالك، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول مسكن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى.

وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة لـ"اليوم السابع" أن تلك الإجراءات الأمنية تم اتخاذها تحسبًا لوقوع أى أعمال شغب أو تجمهر من جانب أعضاء رابطة "وايت نايتس" بعد صدور حكمين من محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم بحبس 11 متهمًا لاتهامهم بالاعتداء والشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك وحبس 4 متهمين آخرين لمدة عام فى القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام نادى الزمالك.

>