دبلوماسى عراقى: داعش يستخدم غاز الخردل ضد مقاتلين عراقيين

أفادت مصادر إعلامية، نقلا عن دبلوماسى عراقى قوله، إن داعش يستخدم غاز الخردل فى العراق.

وكان مسئول أمريكى قد أعلن سابقًا أن الإدارة الأمركية لا تستبعد أن يكون تنظيم داعش المتطرف استخدم غاز الخردل فى هجوم ضد مقاتلين أكراد عراقيين، واصفا المعلومات التى ذكرت فى هذا الصدد بأنها "معقولة".

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