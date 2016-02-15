«نايل كروز» من المتحف القومي للحضارة.. الخميس المقبل (صور)

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف برنامج نايل كروز بقناة النايل تى فى الخميس المقبل الهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف بوزارة الاثار وتتحدث عن خطة القطاع للمتاحف ومتابعتها للمشروع مع رئيس المتحف د خالد العناني ويتخلل الفقرة فيلما تسجيليا عن المتحف وتقرير عن العرض المتحفي بالمتحف.

كما تتناول الحلقة لقاءات من المتحف القومي للحضارة بالفسطاط والذي يستعد للافتتاح في غضون شهور تذاع الحلقة في الواحده والنصف ظهر الخميس وتعاد الجمعه في العاشرة مساء.

كما يتخلل البرنامج فقراته الثابته مسابقة كروز كويز والتي تقدم جائزة للسائح الفائز في كل مكان تزورة ليندا عبد اللطيف ووائل اللمعي وفقرة كروز اون لاين لسهر الطلاوي وفريال محمد و الفقرة الفنية مع حفل لنجمه الماريمبا نسمه عبد العزيز.