الأربعاء المقبل.. سينما «زاوية» تعرض فيلم «بروكلين» المرشح لثلاث جوائز أوسكار

تعرض سينما “زاوية” الفيلم الدرامي التاريخي الشهير “Brooklyn”، بداية من الواحدة ظهر الأربعاء 17فبراير ،ولمدة أسبوعين.

الفيلم حصل مؤخراعلى جائزة أفضل فيلم سينمائي بريطاني في حفل توزيع جوائز BAFTA المقام في العاصمة البريطانية لندن ،ومرشح لثلاث جوائز أوسكار هى ، أحسن فيلم، أحسن ممثلة ،وأحسن سيناريو مقتبس.

“بروكلين ” فيلم تاريخي درامي انتج في عام 2014 من أخرج المخرج جون كرولي ،وسيناريو نيك هورنبي، وهو مقتبس من رواية للكاتب كولم تويبين، و من بطولة سيرشا رونان ،إيموري كوهين ،دونل جليسون ،جيم برودبنت ،ووجولي والترز.

من المقرر تقديم الفيلم في دور عرض أميريكان بلازا بالشيخ زايد ،وبوينت ٩٠ بالتجمع الخامس لمدة أسبوع واحد فقط، ابتدائا من الآربعاء ١٧ فبراير