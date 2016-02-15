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بالصور.. إحباط دخول كمية كبيرة من المنشطات المحظورة بميناء سفاجا البحرى

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بالصور.. إحباط دخول كمية كبيرة من المنشطات المحظورة بميناء سفاجا البحرى بالصور.. إحباط دخول كمية كبيرة من المنشطات المحظورة بميناء سفاجا البحرى
أحبطت إدارة البحث الجنائى، بميناء سفاجا البحرى، دخول كمية كبيرة من الأقراص والأدوية المنشطة المحظور تداولها إلا بتصريح من وزارة الصحة، قادمة على متن إحدى العبارات من .

كان قد اشتبه صباح اليوم، رجال إدارة البحث الجنائى بميناء سفاجا البحرى بالاشتراك مع رجال الجمارك بالميناء، فى أحدى الشاحنات القادمة من السعودية.

وبتفتيشها عثر بداخلها على كميه كبيرة من الأقراص والأدوية الأنشطة المحظور تداولها، وتبين أن الشحنة باسم المدعو " ع . م. ع " ومقيم محافظة الشرقيه، وتحرر عن الواقعه المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه العامه بسفاجا لمباشره التحقيقات .

-المنشطات-المحظورة-بميناء-سفاجا-البحرى-(1)

-المنشطات-المحظورة-بميناء-سفاجا-البحرى-(2)

-المنشطات-المحظورة-بميناء-سفاجا-البحرى-(4)

-المنشطات-المحظورة-بميناء-سفاجا-البحرى-(5)
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مصر 365

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