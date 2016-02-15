ضبط المتهمين بالتعدى على أمين شرطة وسرقة سلاحه فى الشرقية

نجحت أجهزة الأمن فى القبض على 4 بلطجية تعدوا بسلاح أبيض على أمين شرطة واستولوا على سلاحه الميرى والدراجة البخارية التي كان يقودها، وعثر بحوزتهم على المضبوطات.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول الشحات عبد الوهاب أمين شرطة بقسم أول الزقازيق إلى مستشفى خاص مصابا بطعنات بالجسم.

وأكد مصدر أمنى، أن مجهولين اعترضوا طريق أمين الشرطة وسرقوا سلاحه ودراجته البخارية، أثناء عودته لمحل إقامته بالقرب من قرية العقدة، مركز منيا القمح، ولاذوا بالفرار، وتم نقله إلى مستشفى خاص وتبين أنه مصاب بأربع طعنات.

وأفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية بأن حادث التعدى على أمين شرطة بقسم أول الزقازيق وسرقة سلاحه ودراجته البخارية "جنائى"، وتم تشكيل فريق بحث جنائى للتوصل إلى الجناة، وتمكنت أجهزة الأمن بإشراف اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية للأمن العام من ضبط الجناة.

وكان عدد من أمناء الشرطة نظموا وقفة احتجاجية داخل قسم أول الزقازيق، بمديرية أمن الشرقية، اعتراضا على قيام بلطجية بالتعدى على زميلهم، وسرقة سلاحه ودراجته البخارية، وشارك فى الوقفة أفراد قسم أول الزقازيق، وتضامن معهم عدد من أفرد المرور والنجدة.