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تأجيل محاكمة 30 متهما بخلية أوسيم لجلسة 15 مارس لضم الأحراز

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تأجيل محاكمة 30 متهما بخلية أوسيم لجلسة 15 مارس لضم الأحراز تأجيل محاكمة 30 متهما بخلية أوسيم لجلسة 15 مارس لضم الأحراز
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 30 متهما بخلية أوسيم الإرهابية لجلسة 15 مارس المقبل لفض الأحراز وطلب رئيس مجلس مدينة أوسيم.

كانت محكمة استئناف القاهرة قبلت دعوى رد هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته المقامة من دفاع المتهمين.

واتهمت النيابة المتهمين بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور و القانون والإعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة، و تهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك العنف و الإرهاب.

كما اتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر و التحريض عليه بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على ترخيص، كما اتهمت المتهمين الثامن و التاسع بحيازة الأسلحة و الذخيرة، ومحاولة إشعال النار فى محول كهربائى، والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به .

وتواصلت اتهامات النيابة باتهام المتهمين بتهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية امام "مجلس المدينة " فضلاً عن إتهام المتهمين السابع و العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر بوضع عبوة مماثلة امام مبنى "شركة الكهرباء" بالمنطقة .
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