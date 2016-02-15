انتحار طالب شنقًا لمروره بأزمة نفسية فى مطروح

انتحر طالب بمدينة مرسى مطروح، عن طريق شنق نفسه فى سقف حظيرة المواشى الملحقة بمنزله، لمروره بأزمة نفسية - حسبما أفادت والدته وشقيقه.

تبلغ لقسم شرطة مطروح، من مستشفى مطروح العام، بدخول زيدان صلاح إدريس حمد، مواليد 1998، طالب، مقيم عزبة الحاج على بدائرة القسم، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص، تبين وجود حبل متدل بسقف حظيرة المواشى، بسؤال والدته "عائشة.م.ك"، 50 سنة، ربة منزل، وشقيقه محمد صلاح، 26 سنة، أكدا أنه شنق نفسه داخل حظيرة المواشى بالمنزل، لمروره بحالة نفسية سيئة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة التى أخطرت للتحقيق .

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن الجسم سليم ولا توجد به كسور أو كدمات أو أى آثار للعنف، ويوجد زرقة باللسان والشفتين والأغشية المخاطية للعين والأنف، والتى غالباً ما تظهر فى حالات إسفكسيا الخنق، ويوجد بالرقبة آثار حبل غير منتظم أو مضلع أو مضفر يلتف حول الرقبة، ويرتفع من الخلف عن الأمام، ويوجد اشتباه "كسر ب" بفقرات الرقبة ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

كلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وأشار البيان الصادر عن مديرية أمن مطروح، إلى أن والد الطالب المنتحر محبوس حالياً، على ذمة إعادة الإجراءات فى القضية رقم 152/2015 جنايات عسكرية مطروح، الخاصة بحريق المحكمة والنجدة وإدارة مرور مطروح، عقب 30 يونيو والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن 5 سنوات.