' ريال مدريد ليس بالفريق الذي لا يمكن هزيمته '

(إفي) قال لاعب الوسط المالي سيدو كيتا، إن ريال مدريد الإسباني "ليس بالفريق الذي لا يمكن هزيمته"، مشيرا إلى أن فريقه روما الإيطالي مدرك أن المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة أمامه، وذلك قبل لقائهما في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم في ملعب الأوليمبيكو.

وصرح كيتا لاعب برشلونة السابق "في برشلونة كانت مواجهة ريال مدريد مثل الدربي هنا في روما، كما سبق وواجهتهم عندما كنت ألعب بصفوف فالنسيا وإشبيلية، إنها مباراة خاصة، لدي ذكريات جيدة. سيكون المدرب من يقرر الطريقة التي سنلعب بها، اعتقد أننا ينقصنا بعض الثقة. علينا أن نؤمن بقدراتنا وننزل للملعب ونحن مقتنعين بأن المهمة ستكون صعبة ولكنها ليست مستحيلة".

وأعرب اللاعب المخضرم (36 عاما) عن ثقته في الفريق، الذي استعاد قدرا من الطموح اللازم مع المدرب الجديد لوسيانو سباليتي.

وأضاف "نحن نمر بفترة جيدة، سواء الفريق أو المشجعين. عندما يتم تغيير المدرب تتغير أيضا العقلية، الأمور لم تكن تسير بشكل جيد في الماضي، الثقة والتركيز عادا وتحقيق أربعة انتصارات متتالية في الدوري أمر هام".

وعن مستقبله، قال "مشوار الرياضيين قصير، بعيدا عن حالات مثل فرانشيسكو توتي، لا أريد أن أصبح مدربا، أريد مساعدة الآخرين كي يحظوا بنفس الفرص التي اتيحت لي".