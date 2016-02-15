رسميا - ليفربول يضم ماتيب من شالكه

أعلن نادي شالكه رسميا عبر موقعه الرسمي عن إنضمام المدافع جويل ماتيب إلى نادي ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وجاء في بيان رسمي عبر موقع النادي الألماني "جويل ماتيب لم يجدد عقده مع شالكة والمدافع سينتقل إلى نادي ليفربول الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وانضم ماتيب إلى ليفربول بعقد يمتد لأربعة أعوام وصرح عقب الانضمام للريدز "لطالما قلت إنني سأرحل عن شالكه لسبب وحيد وهو تعلم شيء جديد ولذلك أن ألعب لنادي آخر في الدوري الألماني".

وتابع الدولي الكاميروني "قراري بعدم التجديد لم يكن سهلا على الإطلاق أنا فقط مقتنع حاليا أن اللحظة قد حانت لاتخاذ تلك الخطوة".

انضم ماتيب إلى أكاديمية شالكه في عام 2000 وفي عام 2009 ظهر مع الفريق الأول وخلال 6 أعوام لعبها مع الفريق الأول شارك في 239 مباراة بكل البطولات وسجل 23 هدفا وفاز مع شالكه بكأس ألمانيا عن موسم 2010-2011 وكأس السوبر الألمانية لنفس الموسم.