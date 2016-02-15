ممثلو أوزيل عن اهتمام برشلونة: نتلقى اتصالات كثيرة من أجله

قال ممثلو لاعب أرسنال ميسوت أوزيل إنهم يتلقون اتصالات دائمة حول اللاعب الألماني وإمكانية انتقاله من أرسنال هذا الصيف.

وكان تقرير (ماركا) الإسبانية قد أكد أن برشلونة يرغب في ضم اللاعب الذي رفض تمديد عقده مع عملاق العاصمة الإنجليزية بسبب حزنه من عدم تقدم الفريق في دوري أبطال أوروبا رغم منافسته هذا الموسم على لقب الدوري الإنجليزي، حسب التقرير.

وشدد التقرير أن برشلونة يرغب في ضم اللاعب صاحب الـ27 عاما.

وفي هذا الإطار، قالت الشركة الممثلة للاعب لـ(بيلد) الألمانية: "من المعروف والصحيح أن أرسنال يريد تمديد عقده مع أوزيل".

وأضافت "ومن الصحيح أيضا أننا نتلقى اتصالات بشأنه طوال الوقت".

وأتمت "ميسوت بطل عالم، وأكثر لاعب خلاق في أوروبا وأفضل لاعب ألماني، بالتأكيد هناك أندية كبيرة مهتمة به".