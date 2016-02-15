وكيله: بوجبا لم يطلب اللعب في برشلونة

أوضح مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا متوسط ميدان يوفنتوس أن التقارير التي أشارت إلى رحيل اللاعب إلى برشلونة عارية تماما من الصحة.

وكانت عدد من التقارير الصحفية بإسبانيا قد ربطت متوسط ميدان البيانكونيري ببرشلونة، وأرجعت تلك التقارير أن رغبة بوجبا في الرحيل عن يوفنتوس إلى البلوجرانا ستحسم الأمر.

وحسب ما جاء بتقرير نشرته صحيفة سبورت الإسبانية فإن بوجبا قد طلب من برشلونة راتب يقدر بـ12 مليون يورو سنويا لكن رايولا نفى كل ذلك جملة وتفصيلا.

وكتب وكيل أعمال الدولي الفرنسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"مقال صحيفة سبورت عار تماما من الصحة، لديهم قارئا وحيدا هو بينوكيو".

وكان بوجبا قد سجل مع يوفنتوس هذا الموسم خمسة أهداف وصنع 6 خلال 23 مباراة لعبها.

ويحتل البيانكونيري المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن نابولي في المركز الثاني.