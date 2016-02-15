فيراتي يمدد عقده مع باريس سان جيرمان لـ2020

(إفي) أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الاثنين عن تمديد عقد لاعب وسطه الإيطالي، ماركو فيراتي، لعام إضافي لينتهي في 2020.

ويعتبر اللاعب الدولي صاحب الـ23 عاما واحد من نجوم كرة القدم الصاعدين ويتردد اسمه كثيرا في الصفقات المحتملة لكبرى أندية أوروبا.

ولم يحدد النادي عما إذا كان تمديد عقد فيراتي مرتبطا بزيادة في راتبه أو في قيمة الشرط الجزائي.

وكان بي اس جي قد ضم فيراتي في عام 2012 قادما من بيسكارا الإيطالي، وخاض منذ ذلك الحين 155 مباراة، منها 28 بدوري أبطال أوروبا.

ويؤكد بطل فرنسا بهذا التمديد ثقته في لاعبي الفريق الحالي، وكون فيراتي "عنصرا أساسيا بالفريق، ساهم في تطوير الفريق بشكل كبير سواء في فرنسا أو على المستوى الدولي"، بحسب بيان النادي.

وتوج فيراتي مع باريس سان جيرمان بتسعة ألقاب، لكن الفريق لايزال بحاجة لتحقيق إنجاز في أوروبا، حيث لم يتخط بعد الدور ربع النهائي بدوري الأبطال.

ويستعد البي اس جي لملاقاة تشيلسي الإنجليزي غدا الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء في تكرار لمواجهتهما الموسم الماضي بالدور ثمن النهائي.

ونقل البيان عن اللاعب "أنا سعيد للغاية لتمديد عقدي مرة أخرى مع باريس سان جيرمان. أشكر النادي على الثقة التي منحها لي طوال هذه الأعوام. أحب باريس وباريس سان جيرمان. أريد الاستمرار في تقديم كل ما أملك للفريق، مع زملائي، لإسعاد الجماهير وجعل فريقنا هو الأفضل في أوروبا".

بدوره اعتبر رئيس النادي، ناصر الخليفي، فيراتي بأنه "واحد من أكبر المواهب في كرة القدم الأوروبية" وشكره على التزامه "طويل المدى" مع النادي.

وأضاف الخليفي "ماركو هو واحد من رموز حديقة الأمراء، علاقة العشق والثقة المتبادلة متواجدة لتستمر للعديد من الأعوام".