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لاجازيتا: مورينيو أراد صلاح في ريال مدريد

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لاجازيتا: مورينيو أراد صلاح في ريال مدريد لاجازيتا: مورينيو أراد صلاح في ريال مدريد

أوضح تقرير إيطالي أن محمد صلاح لاعب نادي روما كان سينضم إلى ريال مدريد عندما كان جوزيه مورينيو مدربا للأخير عام 2013.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن مورينيو تابع صلاح وأحب طريقة لعبه وذلك أثناء مشاركته مع بازل ضد تشيلسي بنصف نهائي الدوري الأوروبي.

صلاح سجل وقتها في ملعب ستامفورد بريدج لكنه ودع بمجموع المواجهتين.

ورجعت الصحيفة إلى حوار سابق للنجم المصري حول مواجهة ريال مدريد والتي أشار فيها إلى أن اللعب ضد الميرنجي يشبه الحلم، وذلك بعد أن أوقعت القرعة الذئاب في مواجهة النادي الملكي بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن مورينيو لو كان استمر مع ريال مدريد لموسم آخر لاشترى صلاح من بازل.

وشارك صلاح مع روما هذا الموسم في 27 مباراة بكل البطولات وسجل 8 أهداف وصنع 4.

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