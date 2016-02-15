طلاب ومعلمو بنى سويف يرحبون بالمحاضرات المجانية بديلا للدروس الخصوصية

أبدى طلاب ومعلمو عدد من المدرس التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية ترحيبهم بتنفيذ فكرة مشروع مكافحة الدروس الخصوصية، من خلال فتح قاعات مجانية للطلاب لتلقى المحاضرات بالفيديو كونفرس.

جاء ذلك خلال زيارة نبوى الدخنى وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، لمدرستى خالد بن الوليد الابتدائية والسيدة عائشة الثانوية بنات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، حيث تفقد بعض الفصول وتحدث مع عشرات الطلاب حول تطبيق مشروع المحاضرات المجانية، واعدا فى تنفيذها فى أقرب وقت لتكون بديلاً للدروس الخصوصية، كما أجرى "نبوى" اتصالا هاتفياً بالمهندس كمال عمران مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة، حتى يقوم بالتنسيق لإصلاح كسر ماسورة مياه مشتركة بين مدرسة السيدة عائشة والمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية المتاخمة لها.



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