طارق سليمان: الأهلي لا يحتاج لحارس جديد

أوضح طارق سليمان مدرب حراس المرمى في الأهلي أن الفريق ليس لديه نية لضم حارس مرمى جديد في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التركيز سينصب على الحراس الموجودين حاليا مع الفريق.

ويتواجد لدى الأهلي حاليا شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض ثلاثي الفريق الأول بالإضافة للحارس الشاب أحمد ربيع الشيخ.

وفي تصريحات للصحفيين قال سليمان:" لا توجد نية لضم حارس جديد سنركز خلال الفترة المقبلة مع ثلاثي الفريق الأول فقط بالإضافة للحارس الشاب أحمد ربيع الشيخ".

وتابع "أنا أحاول القيام بعملية تجهيز مستمرة وجميعهم على مستوى متميز والأهلي ليس بحاجة لحراس جدد في الفترة المقبلة".

وأتم مدرب حراس المارد الأحمر "الأهلي لديه حارس منتخب مصر الأول وهو إكرامي ومسعد عوض حارس دولي بالإضافة لمستوى أحمد عادل عبد المنعم المتميز".