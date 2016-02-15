تجديد حبس متهمين بمحاولة اغتصاب سيدة وخطف مولدتها 15 يوما بالدقهلية

أمر قاضى المعارضات بمحكمة طلخا الابتدائية بتجديد حبس اثنين من المتهمين بمحاولة اغتصاب سيدة وخطف ابنتها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

يذكر بأن وجه المستشار محمد درغام رئيس نيابة طلخا بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، تهمة شروع فى قتل وهتك عرض وخطف طفل حديث الولادة وخطف أنثى بالإكراه، لكل من على ف ص، وحسام م ط ع، وطارق ح ع هارب، بعد قيامهم بخطف آية أشرف س ع 20 سنة، تحت تهديد السلاح أثناء عودته إلى قريته داخل أحد الأراضى الزراعية ومحاولة اغتصابها وتهديها بمولدتها بأسلحة بيضاء، وبعد أن أطلقت صرخاتها استغاثة فر المتهمون ومعهم المولودة داخل التوك التوك وتمكن ضباط المباحث من التوصل إلى المتهمين وبحوزتهم المولود والأسلحة المستخدمة والتوك التوك.