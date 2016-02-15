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تعليم الشرقية تحيل المدرسين أبطال فيديو"الهروب الجماعى" للنيابة الإدارية

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تعليم الشرقية تحيل المدرسين أبطال فيديو"الهروب الجماعى" للنيابة الإدارية تعليم الشرقية تحيل المدرسين أبطال فيديو"الهروب الجماعى" للنيابة الإدارية
قررت مديرية التربية والتعليم بالشرقية إحالة 9 مدرسين أبطال "الهروب الجماعى" من كنترول الشهادة الإعدادية إلى النيابة الإدارية، ومعاقبة 5 موجهين عموم بالخصم 3 أيام من رواتبهم، والتحقيق مع رئيس الكنترول ورئيس لجنة المراقبة والنظام للتحقيق.

وكانت إدارة الشئون القانونية بالمديرية باشرت، تحت إشراف محمد حسام وكيل أول الوزارة التربية، التحقيق مع المدرسين أبطال فيديو "الهروب الجماعى"، الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، مشددة على توقيع العقوبة القانونية القصوى عليهم.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يوضح تسلق مجموعة من المدرسين سور مدرسة أحمد عرابى الإعدادية للخروج من البوابة الرئيسية، وقال وكيل الوزارة لـ"اليوم السابع"، إن مشهد تسلق المدرسين غير لائق ويسىء لكل المدرسين، لافتا إلى أن المدرسة بها أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أنه تم تحديد أبطال الفيديو للتحقيق معهم.


>- بالفيديو..صدق أو لاتصدق..هروب جماعى للمعلمين من أعلى سور مدرسة بالزقازيق

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