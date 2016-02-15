الأهلي: لا عقوبات على اللاعبين بعد التعادل مع طلائع الجيش

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لم يتم توقيع أية عقوبات على اللاعبين وذلك عقب التعادل مع طلائع الجيش بالدوري.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا مع طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز ليصبح رصيده 39 نقطة بفارق 7 نقاط عن الزمالك في المركز الثاني.

وفي تصريحاته للصحفيين اليوم قال عبد الحفيظ: "لم نوقع أية عقوبات على اللاعبين بعد التعادل مع طلائع الجيش".

وتابع "لقد أدى اللاعبون ما عليهم في المباراة ولم يقصر أحد منهم لكن واجهنا سوء توفيق مما حال دون ترجمة الفرص التي حصلنا عليها إلى أهداف".

واستطرد مدير الكرة بالقلعة الحمراء "هناك لائحة تحكم نتائج الفريق سواء فيما يتعلق بالمكافآت أو العقوبات".

الجدير بالذكر أن الأهلي يحل ضيفا على غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل.