خبر في الجول - الزمالك يخاطب التشيكي ياروليم للتعرف على موقفه النهائي

خاطب الزمالك المدرب كارل ياروليم للتعرف على قراره النهائي في تدريب الفريق خاصة بعد استئناف مباريات الدوري التشيكي من جديد.

ويقود ياروليم فريق ملادا بوليسلاف الذي يحتل المركز الثالث في الدوري بفارق 9 نقاط عن المتصدر فيكتوريا بلزن بعد انقضاء 17 جولة.

ودخل مدرب الأهلي السعودي السابق قائمة المديرين الفنيين الذين يفاضل الزمالك بينهم لقيادة الفريق خلفا للمقال أحمد حسام ميدو.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يرغب في التعرف على الرأي النهائي لياروليم.

ويقود الأبيض حاليا المدرب محمد صلاح الذي تعادل الأحد مع مضيفه وادي دجلة بهدف لمثله في الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.