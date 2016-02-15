بالصور.. انطلاق مؤتمر فارما سكول الدولى للعلوم الصيدلية بجامعة المنصورة

افتتحت اليوم الإثنين فعاليات مؤتمر "فارما سكول الدولى الأول للعلوم الصيدلية" الذى تنظمه كلية الصيدلة بجامعة المنصورة، بالتعاون مع جمعية فارما سكول، خلال الفترة من 15 – 16 فبراير 2016 م بقاعة المؤتمرات بمبنى إدارة جامعة المنصورة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة.

وتضم لجنة التنظيم الدكتورة ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة ورئيس المؤتمر، والدكتور جلال معتوق نائب رئيس المؤتمر، و الدكتور حسين الصباغ رئيس لجنة التنظيم.

يهدف المؤتمر إلى نشر أحدث الأبحاث العلمية المتعلقة بعلوم الصيدلة، ومحاولة الاعتماد على نتائج هذه الأبحاث وتوصياتها فى تطوير الدراسات الأكاديمية والممارسة العملية بالإضافة لمساعدة القائمين على هذه الأبحاث فى الحصول على براءات الاختراع لهذه البحوث .

يتناول المؤتمر هذا العام 35 بحثا، منهم 15 بحثا طلابيا، و20 بحثا لأعضاء هيئة التدريس من عدة تخصصات فى مجال الصيدلية، تتمثل فى الكيمياء الصيدلية، الكيمياء الحيوية والفارماكولجى، الصيدلانيات والصيدلية الصناعية، النباتات الطبية وكيمياء العقاقير ، الميكروبيولجى والتنكولوجيا الحيوية وذلك من خلال خمسة اقسام تتلخص فى المحاضرات العلمية التى يلقيها نخبة من العلماء المرموقين من الجنسيات المختلفة ، ورش العمل التى يقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة جامعة المنصورة بقاعات منفصلة عن موضوعات معينة ، الأبحاث الإلقائية التى يلقيها الباحثون من مختلف الجامعات حول العالم ، الملصقات العلمية التى يقدمها الباحثون من مختلف دول العالم ، الأبحاث الطلابية .

يحاضر بالمؤتمر عدد من الأكاديميين فى المجال الصيدلى، ممثلين فى الأستاذ الدكتور عادل صقر مستشار مجلس أمناء جامعة المستقبل للعلاقات الخارجية، ومدير برنامج الدراسات العليا بجامعة سنستانى بأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة جامعة المنصورة مثل الأستاذ الدكتور حسين الصباغ أستاذ الكيمياء الصيدلية ، الأستاذ الدكتور أشرف طه خليل أستاذ العقاقير ، الدكتورة ليلى عبد الرحمن أبوزيد مدير إدارة ضمان الجودة والاعتماد ، الدكتور خالد بشير سليم أستاذ مساعد بقسم الكيمياء العضوية ،الدكتور هانى القناوى أستاذ مساعد بقسم الميكروبيولوجى والتكنولوجيا الحيوية.

>كما شارك بالمؤتمر عدد من طلاب كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية والخاصة منها: المنصورة وكفر الشيخ و الزقازيق و الدلتا والمستقبل، 6 أكتوبر، زويل، عين شمس الأهرام الكندية و عين شمس والقاهرة ومصر الدولية وطنطا.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد حسن القناوى أن الدواء يحتل مكانة هامة لذلك صار لزاما علينا ان نعمل على المشاركة بين العلماء في تبادل الأبحاث اوالآراء والعمل على زيادة المشاركة العالمية فى هذا المؤتمر المقرر انعقاده العام القادم مؤكدا على سعى الجامعة لتبادل الخبرات والمعلومات فى العلوم الصيدلية للوصول لأفضل سبل ترفع كفاءة الدواء والقائمين عليه مما يمكن المعنيين بشئون الصيدلة من تحقيق أهداف هذا المؤتمر .

وطالب الأستاذ الدكتور عادل صقر بتطوير مناهج كليات الصيدلة بالجامعات المصرية انطلاقا من مواكبة التطور العالمى المستمر فى مجال الصناعات الدوائية مستفيضا فى الحديث عن عدة موضوعات تتعلق بالمهام الواجب على الطبيب الصيدلى ومساعده فى الولايات المتحدة الأمريكية ، منهج الدراسى لكلية الصيدلة بالجامعات الأمريكية ، طرق اختيار أعضاء هيئة التدريس هناك ، اختلاف كل ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية فى تحديد الشروط التى تحددها لممارسة مهنة الصيدلة ، المهارات الواجب اكتسابها من خلال التدريب بمعامل كلية الصيدلة بالجامعات الأمريكية ، الآليات التى يتم الاستناد اليها قبل اتخاد قرار بمدى زيادة سنة دراسية بكلية الصيدلة من عدمه ، أهمية توثيق الأدوية المعطاة للمرضى فى كل صيدلية انطلاقا من متابعة حالة كل مريض ومدى حساسيته لأدوية معينة و مشددا فى نهاية حديثه على تفكير القائمين على الدراسة بكليات الصيدلة فى عدة نقاط أهمها مدى قدرة المناهج الدراسية على تحضير الخريجين للحياة العملية ، مدى مطابقة هذه المناهج للمعايير العالمية ، مدى قدرة الخريجين على التميز فى مجال التصنيع الدوائى.



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