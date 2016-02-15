بالصور.. مهاب مميش يستقبل أحمد درويش لبحث مشروعات التنمية بقناة السويس

استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس اليوم الاثنين، الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبرفقته اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية ووفد رفيع المستوى يضم عددًا من أعضاء مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس.

فى بداية اللقاء رحب الفريق مُهاب مميش بالدكتور أحمد درويش والوفد المرافق، وأكد أهمية اللقاء لإلقاء الضوء على قناة السويس المرفق الأهم فى منطقة القناة، وعامل الجذب الأساسى لمشروعات التنمية بالمنطقة.

وأشار إلى أن الواجب والمسئولية يحتمان عليه نقل كل صغيرة وكبيرة تتعلق بقناة السويس والفترة التى عملت فيها هيئة قناة السويس فى إعداد مشروع تنمية منطقة القناة لحين تشكيل الهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية بقناة السويس.

وشدد الفريق مميش على أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة والبدء فى تنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس يأتى فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم الاقتصاد المصرى بمجموعة من المشروعات القومية العملاقة وهى البداية فقط التى سيعقبها المزيد من المشروعات العملاقة فى الفترة المقبلة.

وأوضح الفريق مميش أن قناة السويس لم تتوقف ولو للحظة واحدة منذ أحداث ثورة 25 يناير لتكون قناة السويس نقطة انطلاق لمسيرة التنمية والرخاء.

وأضاف الفريق مميش أن أهمية إنشاء القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد تتمثل فى رفع تصنيف الميناء بالكامل وهو الأمر الذى كان من المخطط الانتهاء منه فى شهر يوليو المقبل إلا أن العمل بالقناة الجانبية سينتهى فى غضون أيام فور الانتهاء من تركيب الشمندورات الملاحية، وأكد أن حفر قناة السويس الجديدة فى عام واحد وإنشاء القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد فى وقت قياسى يؤكدان قدرة الشعب المصرى على الإنجاز.

واستمع الحضور خلال الزيارة إلى شرح تفصيلى عن الهيكل التنظيمى لهيئة قناة السويس ومجموعة الشركات التابعة للهيئة سواء كانت المملوكة للكامل أو التى تساهم فيها الهيئة بنسبة من رأس المال، قدمه المهندس مجدى مغازى مدير إدارة الشركات وعضو مجلس إدارة الهيئة.

كما قدم الدكتور أحمد حسن من إدارة التخطيط والبحوث بالهيئة نبذة مختصرة عن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والأسس التى قام عليها، ومزايا الاستثمار به.

وشرح محمود رزق مستشار الفريق الإجراءات التى تمت بالمشروع ومراحله السابقة على إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس.

وتم عرض الوضع القانونى والمؤسسى الذى اتخذته الهيئة فى التعامل مع كل ما يخص مشروع التنمية، والتكليفات والإتفاقيات الخاصة التى تمت فى هذا الشأن.

كما ألقى المهندس أحمد عبد العزيز مدير إدارة الكراكات الضوء على أعمال التكريك الخاصة بحفر قناة السويس الجديدة والقناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد.

فى نهاية الزيارة شدد الفريق مميش على اختيار القيادة السياسية الحكيمة لتلك النخبة المتميزة برئاسة الدكتور أحمد درويش لإدارة هذا المشروع القومى العملاق، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح .

>وقدم مميش درع الهيئة للدكتور أحمد درويش ونائبه اللواء عبد القادر درويش، ودعاهما والوفد المرافق للقيام بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة على متن سفينة الحاويات العملاقة MARCHEN MAERSK القادمة من السويس والمتجهة شمالاً إلى بورسعيد.

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