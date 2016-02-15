نيمار: مفاوضات تجديد عقدي مستمرة ولكن

أكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدرب الأهلي أنه قد يدفع ببعض الوجوه الجديدة في مباريات الفريق المقبلة بالدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه غزل المحلة الخميس في الجولة الـ19 من المسابقة التي يتصدرها بفارق 7 نقاط عن غريمه الزمالك حامل اللقب.

وقال زيزو للصحفيين:"قد أدفع بلاعبين جدد في المرحلة المقبلة، خاصة بعد فترة التوقف التي ستبدأ مباشرة عقب مواجهة المصري يوم 22 فبراير الجاري".

وأضاف "ضغط المباريات يتطلب ضخ دماء جديدة، كل لاعب له دور في وقت معين وفقا لرؤية الجهاز الفني".

وينتظر الأهلي وصول تسجيلا لمباراة ريكرياتيفو الأنجولي ضد راسينج الغيني في دوري أبطال إفريقيا، إذ من المنتظر مواجهة وصيف مصر للأول في دور الـ32 من المسابقة.

وطلب الأهلي من سفارة مصر في أنجولا إرسال تسجيلا للمباراة التي فاز بها الأول 5-1، وسيتم وصوله في الأيام المقبلة علما بأن التأخير يأتي من الفريق الأنجولي.