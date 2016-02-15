كارثة تهدد بتكرار حادث الوراق.. ضبط مركبين ينظمان حفلات رقص جماعى وخمور

حررت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار المحاضر رقم 38 و3 أحوال الإدارة 2016 للمركبين العائمين "فرعون الذهبى" و"فرعون النيل"، لإقامتهما حفلات رقص جماعى لـ1000 شاب وفتاة مزودة بخمور بعضها غير خالصة الرسوم الجمركية، وبالمخالفة لشروط التراخيص.

ونظم المسئولون عن المركبين حفلات على "البرطوم"، وهى عبارة عن خشبة غليظة تستخدم كممر بين منشأتين لربطهما ببعض، والتى أوصت الإدارة العامة للحماية المدنية بأن يقتصر استخدامها كممر ومكان لانتظار رواد المنشأة السياحية فقط، بسبب تكرار حادث الملهى الليلى "الصياد" بالعجوزة، ومركب الوراق واللذين نتج عنهما مقتل العشرات من المواطنين نتيجة الإهمال بالمخالفة للقانون .

وفوجئ رجال مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أثناء مرورهم على المطعم العائم فرعون الذهبى وفرعون النيل، بإقامة المسئولين على المركبين حفلات رقص جماعى تصل لأكثر من 1000 شاب وفتاة، مزودة بمشروبات كحولية وخمور ومأكولات ودى جى، بمنطقة الكورنيش بالجيزة، بالمخالفة للقانون وشروط التراخيص الصادرة من وزارة السياحة والتى لم تتحرك حتى الآن.

وتمكن رجال آداب شرطة السياحة من ضبط كل من "محمد .ر " و "سمير .س" المديرين المسئولين على إقامة الحفل، وتم ضبط 13 زجاجة خمور مستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية، وتم التصالح بها مع مصلحة الجمارك والتى قدرتها بغرامة 294630 جنيها.

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