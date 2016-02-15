السيسى يؤكد تطلعه لزيارة طوكيو نهاية فبراير والتعرف على التجربة اليابانية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، يوريكو كويكى عضوة مجلس النواب اليابانى ورئيسة جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر واليابان والتى سبق أن شغلت حقيبتى الدفاع والبيئة فى اليابان، وذلك بحضور فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى، وسفير اليابان فى القاهرة، ووفد من السيدات اليابانيات المشاركات فى الندوة المصرية اليابانية حول تعزيز المساوة وتمكين المرأة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية التى تجمع بين مصر واليابان، مشيراً إلى تطلعه لزيارة طوكيو نهاية الشهر الجارى لبحث سبل تعزيز تلك العلاقات وفتح آفاق واسعة للتعاون فى العديد من المجالات.

وأشاد الرئيس بالنموذج الحضارى الذى تقدمه اليابان وتجربتها الاقتصادية الرائدة، وما تتميز به الشخصية اليابانية من سمات إيجابية وسلوكيات رائعة تعكس قيم الإسلام النبيلة، وهو الأمر الذى يحظى بتقدير وإعجاب الشعب المصرى.

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