بالصور.. إضراب طلاب المعهد الفنى الصحى بالإسكندرية بسبب إلغاء بعض الأقسام

أضرب طلاب المعهد الفنى الصحى بالإسكندرية، اليوم الاثنين، عن المحاضرات بجميع الفرق الدراسية، بسبب قرارات التعليم العالى الأخيرة بإلغاء بعض الأقسام الموجودة بالمعهد، ومنها الأورام والنساء والطوارئ والنفسية، ومنحهم شهادة دبلوم متوسطة فى نهاية دراستهم.

وقالت ميريهان مططفى، إحدى الطالبات، لـ"اليوم السابع"، إنهم فوجئوا فور عودتهم من أجازة نصف العام، بوجود قرارات جديدة بإلغاء بعض الشعب والأقسام الملتحقين بها، وتخفيض مستوى الشهادة التى سيحصلون عليها من فوق متوسط إلى شهادة متوسطة تعادل الدبلوم.

وأضافت، أنهم مستمرون فى الإضراب عن المحاضرات والدراسة حتى يتراجع المسئولون عن هذه القرارات التى تهدد مصير عدد كبير من الطلاب، مشيرة إلى أن إدارة المعهد الفنى الصحى تعاملت مع مطالب الطلاب بالاستهزاء، وصفع العميد أحد الطلاب أثناء حديثه معه عن المطالب.



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