وكيل وزراة الزراعة الأسبق: تحرير أسعار القمح «خطة شيطانية» يقودها وزير التموين تصدى لها النواب (فيديو)

قال المهندس حمدي عاصي، وكيل وزارة الزراعة الأسبق، إن تحرير سعر القمح هي خطة شيطانية المسئول الأول عنها هو وزير التموين، إلا أن نواب الشعب نجحوا في التصدي لها، مشيرا إلى ان تعريف الفلاح هو من يزرع الأرض لا من يملكها.

> وأضاف “عاصي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج عين على البرلمان، على قناة الحياة 2، اليوم، الاثنين، أن الابقاء على سعر أردب القمح كما هو دون تغيير، يرضي الفلاح بشكل جزئي وليس كامل، مشيرا إلى أن الفلاح كان يأمل في زيادة سعر أردب القمح عقب ارتفاع أسعار الأسمدة.

وطالب وكيل وزراة الزراعة الأسبق، بضرورة أن تتراجع الحكومة عن قرارها بأن يكون الحد الأقصى للتوريد 25 فدان، مشيرا إلى ضرورة دخول الجمعيات التعاونية في عملية التوريد لأنها على دراية كاملة بالفلاحين.

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