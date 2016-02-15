سمير غطاس : على الحكومة الاهتمام بأزمة البطالة لأنها تؤثر على السلم الاجتماعي (فيديو)

قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن النواب يضطرون لممارسة الدور الخدمي بسبب عجز سياسيات الحكومة، مشيرا إلى أن قضية البطالة يجب أن تحظى بأولوية الحكومة، تؤثر على السلم الاجتماعي.

وأضاف النائب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج عين على البرلمان، على قناة الحياة 2، اليوم، الاثنين، أن الحملة التي أطلقها لتشغيل الشباب تستهدف توفير 1800 فرصة عمل في دفعتها الأولى، مشيرا إلى انه على الراغبين في الحصول على تلك الوظائف الدخول على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وملء استمارة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك فترة تدريب بأجر لمدة شهرين أو 3 أشهر، قبل أن يتم تعيينهم براتب شهري وعدد من المميزات أبرزها التأمين الصحي الشامل ووجود سكن للمغتربين.

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