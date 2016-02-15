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سنة مع الشغل لـ 11 متهمًا في «محاولة اغتيال رئيس نادى الزمالك»

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سنة مع الشغل لـ 11 متهمًا في «محاولة اغتيال رئيس نادى الزمالك» سنة مع الشغل لـ 11 متهمًا في «محاولة اغتيال رئيس نادى الزمالك»

أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الإثنين، 11 متهمًا بالحبس لمدة سنة مع الشغل، فى إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية الإعتداء والشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك.

والمتهمون الصادر بحقهم الحكم فى القضية هم: “أحمد عبد العال، محمد السيد، سليمان محمد، عمرو عمارة، احمد على، احمد سلامة، اسامة السيد، فهد رماح عبد الودود، ياسر سيد، سعودى عبد العزيز، احمد محمود على.

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الإتهامات يأتي على رأسها اتهام إستعراض القوة و التلويح بالعنف وإلحاق الضرر بالمجني عليهم وتعريض حياتهم للخطر , بالإضافة لعقد العزم على قتل المجني عليه ” رئيس نادي الزمالك ” وأنهم أعدوا لهذا الغرض ” اسلحة نارية ” الى جانب ترصدهم تحركاته في الأماكن التي يتردد عليها .

 

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