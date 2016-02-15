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"أبو مازن" يدعو لعقد مؤتمر دولى لوضع آلية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

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"أبو مازن" يدعو لعقد مؤتمر دولى لوضع آلية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية "أبو مازن" يدعو لعقد مؤتمر دولى لوضع آلية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن إلى عقد مؤتمر دولى للسلام، وتشكيل آلية دولية لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، محذرًا من عواقب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى.

وأعلن الرئيس الفلسطينى، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، فى العاصمة اليابانية طوكيو، تأييده للجهود الفرنسية بتشكيل مجموعة دعم دولية تضم الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن وبعض الدول العربية والأوروبية واليابان وقوى دولية أخرى، مشيرًا إلى أن بلاده تجرى اتصالات مع الجميع فى هذا الشأن.
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