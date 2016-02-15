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أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية القطرى

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أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية القطرى أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية القطرى

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف الاثنين، وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى بمناسبة زيارته للكويت.

كما استقبل الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى أيضا وزير الخارجية القطرى والوفد المرافق له بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وفى ذات السياق اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع وزير الخارجية القطرى فى مقر ديوان عام وزارة الخارجية، حيث تناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات وسبل تعزيزها وتطويرها فى كافة المجالات إضافة إلى التنسيق المشترك حيال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تم بحث القضايا محل الاهتمام المشترك.
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