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بالصور.. عبدالله السناوى: رئيس الوزراء أكد عرض برنامج الحكومة على البرلمان 27 فبراير

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بالصور.. عبدالله السناوى: رئيس الوزراء أكد عرض برنامج الحكومة على البرلمان 27 فبراير بالصور.. عبدالله السناوى: رئيس الوزراء أكد عرض برنامج الحكومة على البرلمان 27 فبراير
قال الكاتب الصحفى عبدالله السناوى، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف والكتاب، أن برنامج سيعرض على مجلس النواب، يوم 27 من الشهر الجارى، لمدة ساعة واحدة وفى يوم واحد.

وأضاف فى تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، أن رئيس الوزراء تطرق لبرنامج الحكومة وجهودها فى اتخاذ إصلاحات جريئة لتحسين مناخ الاستثمار.

لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف (1)

لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف (2)

لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف (3)

لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف (4)

لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف (5)

لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف (6)

لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف (7)

لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف (8)

لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف (9)

لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف (10)

لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف (11)


>- وصول خالد صلاح وعبدالله السناوى وفهمى عنبه وعلاء حيدر للقاء رئيس الوزراء
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