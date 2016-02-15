بالصور.. عبدالله السناوى: رئيس الوزراء أكد عرض برنامج الحكومة على البرلمان 27 فبراير

قال الكاتب الصحفى عبدالله السناوى، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف والكتاب، أن برنامج الحكومة سيعرض على مجلس النواب، يوم 27 من الشهر الجارى، لمدة ساعة واحدة وفى يوم واحد.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- وصول خالد صلاح وعبدالله السناوى وفهمى عنبه وعلاء حيدر للقاء رئيس الوزراء
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وأضاف فى تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، أن رئيس الوزراء تطرق لبرنامج الحكومة وجهودها فى اتخاذ إصلاحات جريئة لتحسين مناخ الاستثمار.
>- وصول خالد صلاح وعبدالله السناوى وفهمى عنبه وعلاء حيدر للقاء رئيس الوزراء
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