محافظ جنوب سيناء: توزيع 50 ألف شجرة زيتون على أهالى رأس سدر

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية سيناء، تم اليوم عمل اجتماع تنسيقى بين القيادة الموحدة بشرق القناة، وكل من مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء ومؤسسة من أجل مصر للتنمية الشاملة والوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر، وذلك لتوزيع 50 ألف شتلة زيتون على المزارعين بالمدينة فى إطار مشروع تنمية سيناء.

وقد ترأس الاجتماع اللواء محمد عبد الوهاب محمد، رئيس مدينة رأس سدر، وبحضور مهندس عاطف حامد وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، وممثلى قيادة قوات شرق القناة، ومهندسى الإدارة الزراعية برأس سدر وبعض مزارعى البدو من أهالى المدينة.



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