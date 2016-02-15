جمارك سفاجا تحبط 9 محاولات تهريب أجهزة طبية ومستحضرات تجميل

أحبطت إدارة الحركة بجمرك سفاجا، برئاسة محمد جمال، تسع محاولات تهريب مستحضرات تجميل وأجهزة طبية مستعملة وأدوية وسجائر، وذلك للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم - إنه تم الاشتباه في مشمول البيان الجمركى الوارد من السعودية، وبتفتيشه تبين وجود أجهزة طبية مستعملة لجراحة وفحص العيون بتعويضات 50 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أن المحاولات الثانية والثالثة والرابعة كانت تهريب مستحضرات تجميل بقيمة تعويضات بلغت 38 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المحاولة الخامسة كانت تهريب سجائر وبرفانات واردة من السعودية وبلغت قيمة التعويضات 25 ألف جنيه.

وأشار إلى أن باقي المحاولات فكانت تهريب أدوية ومستلزمات طبية بقيمة تعويضات بلغت 35 ألف جنيه.

وقرر يحيى سعيد مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 9 محاضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات.

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