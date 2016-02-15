جامعة الأزهر تحيل طالب جائزة القرآن الكريم "المدعى" لمجلس تأديب

قررت جامعة الأزهر إحالة الطالب عبد الرحيم راضى الذى ادعى حصوله على المركز الأول عالمياً فى حفظ القرآن إلى مجلس تأديب للتحقيق معه فى ادعائه، كما منحته فرصة لتقديم ما يثبت ما يدعيه.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان الطالب قد أعلن فوزه بالمركز الأول عالمياً فى حفظ القرآن الكريم، الأمر الذى أثير فى وسائل الإعلام المختلفة وأحدث بلبلة نتيجة تكذيبه من بعض الجهات.
وكان الطالب قد أعلن فوزه بالمركز الأول عالمياً فى حفظ القرآن الكريم، الأمر الذى أثير فى وسائل الإعلام المختلفة وأحدث بلبلة نتيجة تكذيبه من بعض الجهات.
>