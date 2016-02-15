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جامعة الأزهر تحيل طالب جائزة القرآن الكريم "المدعى" لمجلس تأديب

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جامعة الأزهر تحيل طالب جائزة القرآن الكريم "المدعى" لمجلس تأديب جامعة الأزهر تحيل طالب جائزة القرآن الكريم "المدعى" لمجلس تأديب
قررت جامعة الأزهر إحالة الطالب عبد الرحيم راضى الذى ادعى حصوله على المركز الأول عالمياً فى حفظ القرآن إلى مجلس تأديب للتحقيق معه فى ادعائه، كما منحته فرصة لتقديم ما يثبت ما يدعيه.

وكان الطالب قد أعلن فوزه بالمركز الأول عالمياً فى حفظ القرآن الكريم، الأمر الذى أثير فى وسائل الإعلام المختلفة وأحدث بلبلة نتيجة تكذيبه من بعض الجهات.
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