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وزير الطيران: إنشاء شركة مصرية 100% لتقييم الإجراءات الأمنية بالمطارات

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وزير الطيران: إنشاء شركة مصرية 100% لتقييم الإجراءات الأمنية بالمطارات وزير الطيران: إنشاء شركة مصرية 100% لتقييم الإجراءات الأمنية بالمطارات
قال الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى، أنه سيتم إنشاء شركة مصرية 100% لتقييم الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، وتضم كل الجهات التى تقوم على تأمين المطارات.

وأضاف وزير الطيران خلال لقاءه مع عددًا من الصحفيين ورؤساء شركات قطاع الطيران، أن مطار الغردقة من أكثر المطارات السياحية فى جذباً للسياح. موضحاً أن شركة "كونترول ريسك" البريطانية لتقييم الإجراءات الأمنية، ستبدأ عملها بمطارى مرسى علم وشرم الشيخ، نظرنًا للإقبال السياحى الكبير على المطارين ثم مطار القاهرة.


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