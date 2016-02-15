العالم المصرى محمد رضا عز الدين مستشارًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية

اختار يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العالم المصرى الدكتور محمد رضا عز الدين رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، مستشارًا له لمدة 4 سنوات فى مجال الأمان النووى والرقابة الإشعاعية.

واُختِير العالم المصرى للمنصب وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرات العالمية فى مجالى الأمان النووى والرقابة الإشعاعية.

كان قد تم اختيار الدكتور محمد رضا عز الدين منذ عامين عضوًا باللجنة الفنية للأمان الإشعاعى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم اختياره نائبًا لرئيس منتدى الأجهزة الرقابية النووية على مستوى القارة الأفريقية من عام 2013 وحتى 2015، كما انتُخِب عام 2015 سكرتيرًا عامًا للمنتدى على مستوى القارة لمدة عامين من 2015 إلى سبتمبر 2017، كما تم اختياره ممثلاً لدول شمال أفريقيا لدى منتدى الأجهزة الرقابية النووية من عام 2009 وحتى الآن.

الدكتور محمد رضا عز الدين حاصل على بكالوريوس العـلـــوم - كيمياء - كلية العلوم جامعة عين شمس 1984، بتقدير جيد جدًا، وماجسـتير العـلوم - كيمياء أشعاعية - كلية العلوم جامعة عين شمس 1990، ودكتوراه الفلسفة فى العلوم فى الكيمياء النووية، كلية العلوم، جامعة عين شمس 1995، وحاصل على ليسـانـس الحقـوق كلية الحقـوق، جامعة عين شمس 2000.

تدرج عز فى العمل فى هيئة الطاقة الذرية منذ تعينه معيدًا بالهيئة فى 1988 وحتى تعينه أستاذًا فى 2008، وعمل رئيسًا لقسم الوقاية الإشعاعية لمدة 11 عامًا، كما عمل رئيسًا وعضوًا بالعديد من اللجان الفنية لتراخيص والتفتيش على المنشآت النووية والإشعاعية، وكذلك لجان منح تراخيص مشغلى المنشآت النووية والإشعاعية والعاملين بالمصادر الإشعاعية، وشارك على المستوى الدولى والإقليمى كخبير دولى وكأحد أعضاء فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى تقييم الأجهزة الرقابية لبعض الدول، وهو المنسق الوطنى المصرى والمشرف العلمى على العديد من مشروعات علمية تتم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقام بالتدريس بكليات الهندسة بجامعتى الإسكندرية والزقازيق، وبالدورات التدريبية التى تعقد بهيئة الطاقة الذرية المصرية والمركز الإقليمى للنظائر المشعة، وبالدورة التدريبية الخاصة بالتوعية الإشعاعية لمسئولى الأمن والجمارك وأيضًا مسئولى السلامة والصحة المهنية لمفتشى السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة.

وفيما يتعلق بالنشر العلمى، فقد تم نشر 36 مقالة علمية له فى المجلات العلمية المتخصصة، وهو محكم علمى ببعض المجلات العلمية الدولية والمحلية.