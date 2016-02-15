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ضبط 42 قضية تموينية فى حملة مكبرة بالمنيا

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ضبط 42 قضية تموينية فى حملة مكبرة بالمنيا ضبط 42 قضية تموينية فى حملة مكبرة بالمنيا
تمكنت مديرية بالمنيا من ضبط 42 قضية تموينية، خلال الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التى تنظمها المديرية، والمكونة من مفتشى إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة.

وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 قضية تموينية فى مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية واللحوم، وتم ضبط ومصادرة 235 كيلو من اللحوم البلدية (ذبح خارج السلخانة)، و114 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و25 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 16 علبة حبر لتزوير الأختام.

وفى مجال متابعة ومراقبة السلع غير الغذائية تم تحرير محضرين بمركز أبوقرقاص، وضبط 35 شيكارة من العلف زنة 50 كيلو جراما منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 25 قضية مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز، ومصادرة 323 بطاقة تموين ذكية و42 أيصال ماكينة بغرض الاستيلاء على دعم المواطنين بدون وجه حق، بالإضافة إلى عدد من المخالفات تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص بالوزن وعدم نظافة أدوات العجن وعدم الاحتفاظ بميزان حساس وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق وسجل للتفتيش.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن هذه الحملات التفتيشية تأتى فى إطار إحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

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مصر 365

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