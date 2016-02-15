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بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 11 فى حادث انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف

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بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 11 فى حادث انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 11 فى حادث انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف
لقى اليوم شخص مصرعة وأصيب 11 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من بوابة محافظة بنى سويف.

واستقبلت مستشفى بنى سويف العام "جمال عبد الناصر حسين" 54 سنة جثة هامده و"محمود لطفى عبد الحليم" 33 سنة من إهناسيا و"إبتسام مصطفى إبراهيم "32 سنة من عزبة الوالدة و"سعودى وحيد أحمد" 35 سنة من إهناسيا و"أسماء سعيد عيد" 25 سنة من إبشنا و"ولاء محمود هاشم" 35 سنة و"محمود رمضان محمد" 33 سنة من إبشنا و"أسامة محمود رمضان" و"نجاح قرنى محمود" 50 سنة دنديل و"على محمود على" 30 سنة بياض "مصطفى محمد جودة" 28 سنة من ببا و"أحمد عادل عبد الرؤوف" 27 سنة الروضة، جميعهم مصابون بكدمات وكسور بسيطة ومتفرقة بالجسم، وتلقوا العلاج اللازم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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