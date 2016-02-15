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نقل حطام الطائرة الروسية بالكامل للقاهرة.. وتحليل مسجل الصوت بألمانيا الأسبوع القادم

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نقل حطام الطائرة الروسية بالكامل للقاهرة.. وتحليل مسجل الصوت بألمانيا الأسبوع القادم نقل حطام الطائرة الروسية بالكامل للقاهرة.. وتحليل مسجل الصوت بألمانيا الأسبوع القادم

الطائرة الروسية (أرشيفية)

أعلن الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، أنه تم نقل حطام الطائرة الروسية التى سقطت 31 أكتوبر الماضى بمنطقة “الحسنة” في العريش، بالكامل إلى مهبط مطار القاهرة الدولي، مضيفا أنه تم وضعها فى “هنجر خاص” بأرض المهبط لإجراء مزيد من الدراسة والفحص للحطام وإعادة تحليل الحادث فنيا.

وقال “كمال” إنه سيتم نقل المسجل الصوتي إلى ألمانيا يوم ٢٢ فبراير الحالي، وذلك من أجل التوصل إلى أية أسباب تساعد للكشف عن لغز سقوط الطائرة، حيث يستلزم إجراء تحليل طيفى لآخر 7 ثوانى فى مختبرات متخصصة من أجل تحديد طبيعة هذا الصوت الذى تم الإستماع إليه خلال هذه المدة ، مشيرا الى اننا نرحب باي معلومة عن سبب الحادث تأتي من اي جهه ونعلنها فورا ، مشيرا الى ان اللجنة المشكلة تعمل بكل جهد.

وأضاف الوزير أن ممثلا للجنة التحقيق سيغادر يوم ٢٢ فبراير الحالي لتحليل آخر 7 ثوان من تسجيلات الصندوق الأسود.

 

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