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محافظ كفر الشيخ: 65 جهازا لاسلكيا للتواصل مع رؤساء المدن ووكلاء الوزارات

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محافظ كفر الشيخ: 65 جهازا لاسلكيا للتواصل مع رؤساء المدن ووكلاء الوزارات محافظ كفر الشيخ: 65 جهازا لاسلكيا للتواصل مع رؤساء المدن ووكلاء الوزارات
قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، خلال تصريح له اليوم الاثنين، إنه وفر 65 جهازا لاسلكيا للتواصل مع رؤساء المدن وكلاء الوزارات لمتابعة أعمالهم من خلال أجهزة لاسلكية، لحل مشاكل الجماهير.

وأضاف أنه من خلال الأجهزة اللاسلكية يتابع ما يقوم به كل وكيل وزارة أو مدير مديرية أو رئيس مدينة أولا بأول، ويتعرف على ما يدور فى المدن والقرى ومتابعة رؤساء المدن للانتقال لموقع الحدث.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه فى حالة عدم استجابة رؤساء المدن وعدم التواصل معى على مدار الساعة سأتخذ قرارات صارمة تجاه المقصرين، مؤكداً أن ما يميز استخدام تلك الأجهزة سماع كل ما يدور أثناء حل المشكلة والتواصل مع أصحابها بتواجد المسئول.

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