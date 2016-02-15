محافظ كفر الشيخ: 65 جهازا لاسلكيا للتواصل مع رؤساء المدن ووكلاء الوزارات

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، خلال تصريح له اليوم الاثنين، إنه وفر 65 جهازا لاسلكيا للتواصل مع رؤساء المدن وكلاء الوزارات لمتابعة أعمالهم من خلال أجهزة لاسلكية، لحل مشاكل الجماهير.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف أنه من خلال الأجهزة اللاسلكية يتابع ما يقوم به كل وكيل وزارة أو مدير مديرية أو رئيس مدينة أولا بأول، ويتعرف على ما يدور فى المدن والقرى ومتابعة رؤساء المدن للانتقال لموقع الحدث.
وقال محافظ كفر الشيخ، إنه فى حالة عدم استجابة رؤساء المدن وعدم التواصل معى على مدار الساعة سأتخذ قرارات صارمة تجاه المقصرين، مؤكداً أن ما يميز استخدام تلك الأجهزة سماع كل ما يدور أثناء حل المشكلة والتواصل مع أصحابها بتواجد المسئول.