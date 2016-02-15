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إصابة 25 فلسطينيًا في اقتحام القوات الاحتلال لمخيم في رام الله

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إصابة 25 فلسطينيًا في اقتحام القوات الاحتلال لمخيم في رام الله إصابة 25 فلسطينيًا في اقتحام القوات الاحتلال لمخيم في رام الله

ارشيفية

قالت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، إن 25 فلسطينيًا أصيبوا بالرصاص الحي، في مواجهات جرت بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم الأمعري في رام الله، وأوضحت وزراة الصحة الفلسطينية في بيان أن حالة جميع المصابين مستقرة.

وقال سكان من المخيم إن قوات إسرائيلية دخلت المخيم صباح اليوم، في محاولة لاعتقال أحد النشطاء، تبعها وقوع مواجهات عنيفة بين الشبان الذين رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة والزجاجات الفارغة، كما شوهد العديد من السيارات الخاصة وهي تنقل المصابين من داخل المخيم في حين لم تتمكن سيارات الإسعاف من نقل جميع المصابين.

وقالت متحدثة باسم الشرطةالإسرائيلية، إن رجلين استخدما أسلحة آلية في إطلاق النار على رجال شرطة كانوا موجودين في ساحة باب العامود، وهو مدخل مزدحم للقدس القديمة ومسرح عنف كثيرة سابقة، وإنهم ردوا بسرعة وأطلقواالنار على الشخصين، وفقًا لـ”رويترز”.

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