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الرضاعة الطبيعية تقلل فرص إصابة الأطفال بسرطان الدم بنسبة 20%

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الرضاعة الطبيعية تقلل فرص إصابة الأطفال بسرطان الدم بنسبة 20% الرضاعة الطبيعية تقلل فرص إصابة الأطفال بسرطان الدم بنسبة 20%
تقدر حالات الإصابة بسرطان الأطفال بما يزيد عن 175000 حالة سنويًا فى جميع أنحاء العالم، ويصل معدل الوفيات نحو 96000 حالة وفاة سنويًا.

وفى هذا السياق، كشف الدكتور عادل رياض أستاذ واستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، ورئيس وحدة زراعة كبد الأطفال بمستشفى وادى النيل بالقاهرة، أن الرضاعة الطبيعية كنز غنى بالفوائد للأم قبل الطفل حيث إنها تقلل فرص الإصابة بسرطان الثدى وسرطان الرحم.

وبمناسبة اليوم العالمية لسرطان الأطفال أكد استشارى حديثى الولادة، أن الرضاعة الطبيعية تقلل فرص إصابة الأطفال بسرطان الدم أو المعروف باسم "اللوكيميا" بنسبة 20% الذى يعتبر ثانى أكثر السرطانات شيوعاً فى مرحلة الطفولة.

وأوضح رياض أن أعراض اللوكيميا عند الأطفال يمكن أن تشمل فقدان الوزن غير المبرر، والبكاء الدائم بسبب آلام الجسم، والتعرق الليلى ونقص الدم.

وأضاف أنه لا توجد أسباب معروفة لسرطان الدم فى الأطفال، وفى بعض الحالات لديهم استعداد وراثى لاكتساب المرض.
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